В Городском округе Пушкинский более сотни машин дорожных служб устраняют последствия ледяного дождя

Непогода, обрушившаяся на Подмосковье 12 февраля, привела к гололедице на дорогах. Не обошел стороной ледяной дождь и Пушкинский округ. Сейчас его последствия оперативно ликвидируют коммунальные службы.

Бригады работников были приведены в повышенную готовность еще в день, когда на округ обрушился ледяной дождь. Службы борются с последствиями непогоды с пяти часов утра. Как уточняет администрация муниципалитета, пока дорожники будут работать в усиленном режиме круглосуточно.

Мощную ликвидацию последствий запустили в Пушкино, где трудятся 85 рабочих. Применяются трактора, газели, мини погрузчики, комбинированные дорожные машины. Всего — 73 единиц техники.

Оперативно решают проблему на общественно значимых пространствах, во дворах, на парковках, в центре Пушкино и других активных местах города. Например, расчищают территории Московского проспекта и Советской площади, а также мемориала «Скорбящая мать».

«Работа организована так, чтобы максимально быстро пройти все территории», — уточнили в администрации.

Дорожные работы развернули также в Ивантеевке: на улицах задействовали 15 единиц тяжелой снегоуборочной и столько же рабочих. Помимо очистки дорог от наледи, на места с высокой проходимостью высыпают реагенты.

В Красноармейске на ликвидации последствий непогоды находятся 10 единиц спецтехники и 13 рабочих.

Уточняется, что коммунальные службы использовали уже 28 тонн чистой соли и 20 кубометров песко-соляной смеси, а из дворов вывезли около 400-500 кубометров снега. Работы продолжаются.