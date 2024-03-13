В Городском округе Пушкинский дети поучаствовали в муниципальном этапе конкурса «Неопалимая купина»

Юные участники показали свои таланты во время муниципального этапа конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина». Тема этого мероприятия — пожарная безопасность.

Этап конкурса состоялся в округе в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Как сообщает администрация Г.о. Пушкинский, в конкурсе участвовали дети из разных образовательных организаций, в том числе и из учреждений дополнительного образования округа.

Благодаря таким событиям детям прививают гражданско-патриотическое воспитание и ближе знакомят с культурой поведения в сфере пожарной безопасности. Юные участники подчеркнули важность борьбы с пожарами. Участники, показавшие лучшие работы на этом конкурсе, пройдут вперед к областному этапу.

Отмечается, что конкурс был организован Отделом надзорной деятельности и профилактической работы округа. Содействовал этому также Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью Пушкинского.