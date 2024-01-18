В Городском округе Пушкинский детсадовцы гуляют даже в морозную погоду

Дети Красноармейска с удовольствием проводят время на улице с педагогами, которые следуют воспитательно-оздоровительной программе.

В дошкольном отделении «Малыш» второго Центра образования Красноармейска проводят «целебные» прогулки практически в любую погоду для разных возрастных групп, включая самые младшие (от 1,5 до 3 лет). Зимние выходы полезны для воспитанников, которые лишь рады провести время на свежем воздухе.

Старший воспитатель дошкольного отделения Ольга Вечернина отметила, что детей оставляют в детсаду, если температура ниже 15 градусов.

«А в благоприятную — пусть и морозную — погоду детям полезно подышать свежим целебным воздухом. Это здорово укрепляет иммунитет», — заключила Вечернина.

В центре дошкольного отделения педагоги следят за качественным утеплением детей: наличием варежек, шапок, шарфов. Как уточнила воспитатель самой младшей группы «Муравьишки» Екатерина Бабенкова, проще всего и надежнее одевать ребят в теплые комбинезоны. Они должны удобными, не стесняющими движения.

Самыми любимыми развлечениями разных групп детсада являются снежки, догонялки и катание со снежных горок, которые помогают строить родители детей. Также воспитатели проводят уроки доброты, показывая, как нужно кормить птиц. Кормушки у детсада всегда заполнены.

Сами дети отметили, что им не холодно. Они уже знают: после активного отдыха им предоставят вкусный горячий обед и теплые кровати для дневного сна.