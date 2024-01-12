В Городском округе Пушкинский для детей устроят рождественский праздник

Большая праздничная программа для детей подготовлена в Городском округе Пушкинский в честь Рождества Христова.

Утро субботы начнется с ярмарки и выступления детских хоров. Затем на сцене ДК «Пушкино» воспитанники воскресной школы при пушкинском Троицком храме представят сказочный спектакль, пропоют праздничные молитвы. Юные зрители получат сладкие подарки. Организаторы отмечают, что вход свободный.

Адрес ДК «Пушкино»: улица Некрасова, дом 3.