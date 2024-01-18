В Городском округе Пушкинский коммунальщики уберегли жителей от сосулек и снега

Управляющие компании Подмосковья выполнили более 20 тысяч задач по проверке домов на наличие наледи, снега и сосулек.

Все задачи фиксировали в приложении «Проверки Подмосковья». С 12 по 15 января специалисты в разных округах области выполнили их на 100%. УК исполняли обязанности в том числе и в Пушкинском округе, где проверили 754 многоэтажки и обезопасили жителей.

Хотя приложение пытаются обойти некоторые коммунальные службы, в Пушкинском округе УК оказались весьма «добросовестными». По словам главы ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, некоторые используют эмуляторы для отчетности, что стараются контролировать и пресекать. Однако результаты работы с приложением впечатляют.