В Городском округе Пушкинский на строгом контроле температурный режим в детских учреждениях

Глава муниципалитета Максим Красноцветов оперативно реагирует на сигналы от жителей. Вместе со специалистами смежных служб он совершил рабочий выезд в микрорайон Софрино-1 и проверил, насколько качественно отапливается Майская школа. Отмечено, что при сильных морозах тепла не хватает в коридорах, спортивном и актовом залах. Максим Красноцветов заверил коллектив педагогов, родительский актив, что даст соответствующее указание подрядной организации. В ходе зимних каникул все должно быть приведено в норму.

Добавим, мониторинг температурного режима проводится в рамках реализации проекта «Новая школа» Единой России.