В Городском округе Пушкинский наградили тренеров по боксу в честь Дня физкультурника

Здесь хорошо понимают, что уровень спортивных достижений напрямую зависит от профессионализма преподавателей.

«Молодежь равняется на старшее поколение, на своих учителей, берет с них пример и впоследствии ребята становятся настоящими чемпионами! И это касается любого вида спорта, от плавания до прыжков в длину», – подчеркивает глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В честь Дня физкультурника благодарность на самом высоком уровне получили тренеры по боксу из Ивантеевки Антон и Дмитрий Рыжиковы. За многолетний труд и развитие спорта в Подмосковье они награждены благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области

Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое Пушкино» Вячеслав Кокшаров награжден почетным знаком регионального Министерства физической культуры и спорта.

Максим Красноцветов отметил, что гордится тем, что воспитанием молодежи в округе занимаются профессионалы, которые приводят ребят к победам и достойно представляют муниципалитет в региональных и всероссийских соревнованиях.