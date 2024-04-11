В Городском округе Пушкинский общими усилиями убрали детскую площадку от мусора

Работники МБУ активно убирают улицы Красноармейска. Недавно коммунальщики провели работы в микрорайоне Северный на детской площадке, о чем ранее просили жители.

В администрации Пушкинского городского округа сообщили, что территория детской площадки в микрорайоне Северный была полностью очищена от мусора. Речь про местность у дома № 23.

В месяц чистоты и благоустройства проводят субботники, к которым могут присоединиться все желающие. Жители Красноармейска проявили инициативу в этом вопросе и помогли коммунальным службам, взявшись за метла и грабли.

Благодаря совместным усилиям из 60 дворовых территорий удалось оперативно очистить около одной трети. Теперь детские площадки, тротуары и палисадники приведены в порядок. Работа по благоустройству и уборке в округе продолжается.