В Городском округе Пушкинский оперативно решаются проблемы с отоплением жилых домов

Администрация Городского округа Пушкинский и коммунальные предприятия оперативно включились в решение вопросов, связанных со сбоями в подаче тепла в многоквартирные дома.

Как сообщил на своей странице в социальной сети глава муниципалитета Максим Красноцветов, недавние морозы доставили всем хлопот, от людей в администрацию поступали жалобы на технологические сбои в подаче тепла. Но после жесткого оперативного совещания у главы округа с руководителями управляющих компаний ситуация начала быстро исправляться. К решению проблемы подключились сотрудники прокуратуры и следственного комитета, которые жестко проверяют исполнение поручений Максима Красноцветова.