В Городском округе Пушкинский определили победителя отборочного тура Чемпионата России по чтению вслух

В Центральной библиотеке города собрались школьники, которые хотели продемонстрировать свои умения выразительно читать вслух. Выбирать лучших из лучших всегда сложно. Из шести учащихся школьница Полина Зорина смогла справиться с поставленной задачей лучше своих соперников. Теперь ей предстоит честь отстаивать свой город на Чемпионате России по чтению вслух.

Полина смогла успешно выполнить все задания. Согласно правилам, каждому участнику выдавали незнакомый текст, распечатанный на листке бумаги. Важно было не допускать ошибок и читать с выражением. Предстояло пройти три этапа: чтение отечественной прозы, поэзии и зарубежной прозы. Каждое выступление оценивалось по шестибальной шкале.

Напомним, что ранее в Пушкино прошла акция, посвященная Международному дню книгодарения. В ней приняли участие школьники. Мероприятие состоялось в Московской Губернской универсальной библиотеке. Интеллектуально-литературная игра была приурочена Всероссийской акции «Открывая книгу с Первыми».