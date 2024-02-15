В Городском округе Пушкинский от снега и наледи расчистили парковки для инвалидов

В Красноармейске переменчивые погодные условия спровоцировали образование высокой наледи. В четверг, 15 февраля, коммунальная служба МБУ «Городское хозяйство» обратила приоритетное внимание на места для парковки, предназначенная для инвалидов. Территория была оперативно расчищена.

Работы выполняли дворники. Понадобилось привлечение техники — маневренных мини-погрузчиков «Ант 1000».

Для расчистки одного парковочного места коммунальщикам приходится тратить час рабочего времени. В некоторых местах расчистка усложняется. Например, там, где припаркован автомобиль.

Иногда горожане оставляют машины на парковках на весь зимний период. Коммунальщики называют такие авто «подснежниками». Представитель МБУ «Городское хозяйство» Азиз Махмудов рассказал, что при обнаружении машины коммунальщики обязаны передавать информацию сотрудникам ГИБДД.

После выпада снега или образования наледи коммунальщики в первую очередь приступают к расчистке территорий, которые расположены вблизи социальных объектов или во дворах жилых домов. По данным коммунальной службы, в Красноармейске находится более 60 парковок для инвалидов.

Ранее мы сообщали, что кадровые ротации в МБУ «Городское хозяйство» в Ивантеевке положительно отразились на ситуации с расчисткой дорог в городе. Так, в среду уже с раннего утра профильные службы приступили к расчистке улиц.