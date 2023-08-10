В Городском округе Пушкинский открыли новую «губернаторскую» детскую площадку

В Городском округе Пушкинский открыли детскую игровую площадку. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов на свой странице в Telegram-канале.

Это целый городок для ребят, который построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для ребят сегодня организована целая развлекательная программа с интерактивными играми и шоу мыльных пузырей. Пусть на каждой детской площадке нашего округа звучит радостный, детский смех!», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Новая площадка - это современный игровой комплекс «Аурум» серии Эко, добавил глава Городского округа Пушкинский. Здесь есть качели и карусели для ребят разных возрастов. Малыши могут лепить и строить башенки в песочном дворике. Для отдыха родителей во время игр детей установили скамейки. Для того, чтобы в городке не мусорили рядом разместили урны. Также при планировании подумали и о безопасности мальчишек и девчонок. Основание покрыли противоударным прорезиненным материалом.

В подготовке праздничной программы для детей и открытии новой площадки поучаствовали активисты проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Городского округа Пушкинский.