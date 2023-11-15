В Городском округе Пушкинский отметили Международный день слепых

В этот понедельник в мире отмечали Международный день слепых. В Подмосковье площадкой областного масштаба для праздника стал Городской округ Пушкинский. Большая праздничная программа прошла в Красноармейске.

На важное событие прибыли около четырехсот членов Московской областной организации Всероссийского общества слепых. На базе Городского Дворца Культуры с самого утра начались мастер-классы. Кульминацией праздника стал концерт и награждение. На сцене выступили победители и призеры музыкальных конкурсов. Затем в ДК провели награждение, а в конце всем вручили подарки.