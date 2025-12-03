В Городском округе Пушкинский поддержали матерей, потерявших сыновей на СВО

В подмосковной Ивантеевке накануне Дня матери прошла не разовая акция, а часть выстроенной системы поддержки. Члены Общественной палаты Городского округа Пушкинский, представители ветеранской организации и волонтеры навестили семь женщин, чьи сыновья погибли, выполняя воинский долг в разные периоды — от Второй чеченской кампании до специальной военной операции.

В отличие от формальных мероприятий, визиты носят регулярный и личный характер. Как пояснила член Общественной палаты Надежда Жарова, задача — не просто вручить цветы и подарки к празднику, а обеспечить постоянное моральное участие. Матерей поздравляют и навещают также 8 Марта, в Новый год, создавая для них «календарь внимания», чтобы чувство поддержки не было эпизодическим. Главная цель — живое общение, разговор о жизни и позитивный настрой.

Конкретные истории, с которыми столкнулись гости, показывают масштаб личных потерь и необходимость такой работы. Раиса Сударкина потеряла сына-подполковника ВДВ в Грозном. Анна Лазарева не дождалась с войны 26-летнего десантника Алексея. Людмила Джуракулова получила орден Мужества для сына Шерали посмертно — добровольца с позывным «Лев», погибшего в 2023 году. Каждая из семи женщин несет свою личную трагедию, которая длится годами.

В Городском округе Пушкинский продолжат поддержку женщин, переживших трагедию и воспитавших настоящих героев для защиты Родины.