В Городском округе Пушкинский Подмосковья в разгаре стройка дома для переселенцев

В настоящее время идет внутренняя отделка здания, выполняются фасадные работы, монтируются инженерные сети. Параллельно с этим благоустраивается территория. В этом доме ключи от квартир получат 65 семей, которые пока еще проживают в ветхом жилье. Ждать им, отметим, осталось недолго. Строители идут в графике и до конца этого года должны сдать объект.