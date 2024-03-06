В Городском округе Пушкинский подрядчик приступил к устройству котлована будущей детской поликлиники

В Городском округе Пушкинский строительство детской поликлиники находится в активной стадии.

Строительство проходит в рамках реализации народной программы «Единой России». Планируется, что за одну смену медики смогут принять в новой поликлинике 400 пациентов.

В настоящее время подрядчик занимается устройством котлована и подъездных путей. Ожидается, что в эксплуатацию здание введут в 2025 году.

В пятиэтажном здании появится современная клинико-диагностическая лаборатория с инновационным оборудованием, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, кабинеты восстановительного лечения, зал лечебной физкультуры.

Медицинское учреждение будет разделено на разные отделения: педиатрическое, инфекционное, хирургическое, стоматологическое. Откроют также отделение специализированного приема. Лечением пациентов будут заниматься высококвалифицированные медики в рамках дневного стационара.

Общая площадь здания составит 9,4 тыс. кв. м.