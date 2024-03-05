В Городском округе Пушкинский подвели итоги муниципального конкурса «Педагог года-2024»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский подвели итоги муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2024». На мероприятии присутствовал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Подведение итогов также посетили координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Ольга Жданова и коллеги главы Красноцветова.
Мероприятие проходит ежегодно, но в этом году имеет особенное значение, ведь прошлый год был объявлен президентом России годом педагога и наставника. На протяжении года учителя демонстрировали свои умения и навыки, которые свидетельствуют об их высоком профессиональном мастерстве.
В конкурсе приняли участие 87 преподавателей из разных учебных заведений: детских садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов.
По итогу мероприятия назвали победителей в семи номинациях, которым предоставлена честь представить городской округ на региональном этапе. Мероприятие прошло в праздничной обстановке.
Глава Красноцветов поблагодарил учителей за их ежедневный тяжелый труд.
«Дорогие педагоги, желаю вам всегда оставаться смелыми и целеустремленными. Верьте в свои силы и помните, главная оценка вашего труда — это достижения ваших детей!» — отметил Максим Красноцветов.