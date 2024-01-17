В Городском округе Пушкинский поликлинику и женскую консультацию ждет капитальный ремонт

Обновление взрослой поликлиники № 9 и женской консультации № 2 в Ивантеевке запланировано в 2024 году в рамках развития медицины городского округа Пушкинский.

Как уточняет главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов, подрядчика для выполнения капитального ремонта в поликлинике и женской консультации уже ищут. После согласования проекта работников запустят на объекты. Произойдет это конце третьего, либо в начале четвертого квартала года.

При начале работ женскую консультацию перенесут в детский стационар на ул. Адмирала Жильцова. Поликлиника в это время будет работать частично: ремонт проведут на одной стороне здания, а позже на другой.

К поликлинике в Ивантеевке прикреплено более 60 тысяч человек, при населении свыше 80 тысяч. Учреждение существует еще с 1979 года и давно нуждается в ремонте.