В Городском округе Пушкинский после долгого перерыва прошел рок-фестиваль

На сцене выступили группы «Юлва» и «Рок Архив». Живой звук и авторские композиции привлекли внимание аудитории, которая активно поддерживала музыкантов.

Идейным вдохновителем фестиваля стал Виталий Шилов. В своем комментарии для СМИ он отметил, что в Красноармейске давно заложены традиции рок-музыки, правда, в последние годы они держались исключительно на энтузиазме. И этот фестиваль, который состоялся спустя 15 лет, поспособствует возрождению интереса и внимания к музыке. Шилов надеется, что в Красноармейске в ближайшее время появятся новые группы, и следующая встреча пройдет уже в расширенном составе.