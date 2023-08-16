В Городском округе Пушкинский построено пять «губернаторских» детских площадок

Обустройство территории прошло в рамках целевой губернаторской программы и с учетом мнения жителей. Зона отдыха детей оснащена игровыми и спортивными формами, веревочными мини-парками, разнообразными каруселями. Одновременно на площадке могут находиться до тридцати ребят. При этом детская площадка служит и местом для общения соседей по двору.

Как отмечает глава округа Максим Красноцветов, всего в этом году построено пять «губернаторских» игровых зон. В самое ближайшее время заработают площадки в поселках Софрино и Лесной.