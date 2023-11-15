В Городском округе Пушкинский представили семейный архив писателя Марии Бородиной

В Подмосковье на государственное хранение принято шесть фондов личных документов. Среди них — архив семьи Бородиных, принятый на хранение в 2019-м. В этом году Мария Владимировна Бородина отметила юбилей, и в городском округе Пушкинский организовали выставку в ее честь.

Родилась Мария Владимировна в Шанхае в 1948 году. Из-за политики Мао Цзэдуна в Китае и в связи с тем, что обстановка в СССР изменилась, семья решила поселиться в Советском Союзе. В Пушкино Бородины обосновались после долгих переездов.

Мария Владимировна училась в школах № 1, № 4 и № 5, которую окончила в 1966 году. Продолжила образование на романо-германском отделении филфака МГУ. Сначала работала во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы, а потом перешла в журналистику — печаталась в легендарных «Юности» и «Смене». Кстати, в 1986-м Бородина написала для «Смены» материал о Правдинской фабрике музыкальных инструментов «Заря». Позднее, уже в 1990-е производство закрылось.

Затем в профессиональной жизни Марии Бородиной наступил этап литературного творчества и литературных переводов. Она выпустила несколько повестей и сборников рассказов. Сейчас сотрудничает с литературно-художественным журналом «Дон».

На выставке в городском округе Пушкинский собраны не только документы, но и фотографии предков Марии Владимировны начиная с XIX века, а также ее личные документы и публикации.

Посмотреть выставку можно в архивном отделе «Пушкино» на улице Лесная, 10 по вторникам и средам с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.