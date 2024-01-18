В Городском округе Пушкинский представят волшебный детский спектакль «Щелкунчик»

Самый зимний сказочный спектакль покажут в Большом зале центра культуры и искусства имени Л. Н. Кекушева в городе Ивантеевка. Постановку разработал детский драматический театр «Бархат».

О «Щелкунчике» в городе Пушкинского округа сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья. Театр примет зрителей 21 января, представив сказочную историю в исполнении труппы детского драмтеатра. Среди актеров — дети от четырех до 16 лет.

Коллектив «Бархата» обладает задатками профессиональных актеров: их обучают необходимым сценическим приемам и хореографии. Руководит театром Кирилл Демьянов, который приглашает жителей Ивантеевки оценить труды сильных наставников и вдохновиться зимней историей.

Спектакль «Щелкунчик» начнется в 12:00.