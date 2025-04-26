В Городском округе Пушкинский проходит акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры раздают ленты жителям и рассказывают о значении праздника и патриотизме. Акция проходит в популярных местах отдыха – парках и общественных пространствах.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Георгиевская ленточка – это то, что у нас было, есть и будет. Важно помнить о нашей Победе. У меня два деда воевали, один погиб под Москвой. Когда я вижу Георгиевскую ленту, хочется говорить слова благодарности прадедам и прабабушкам, которые подарили нам мирное небо». – отметила одна из посетительниц Пушкинского парка.

С 24 апреля и до 9 мая жители могут получить ленты: в Центральном парке культуры и отдыха, а также на аллее в Ивантеевке, в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино, в парке «Серебрянка», в Красноармейске на площади Победы и напротив ДК им. Ленина.

В Пушкинском округе планируется распространить более 25 000 Георгиевских ленточек.