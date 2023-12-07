В Городском округе Пушкинский пройдет день семейного здоровья

В субботу сразу в трех подразделениях Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. состоится день семейного здоровья. Родители с детьми приглашаются на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Врачи напоминают, что очень желательно приходить сдавать анализы крови натощак. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

День семейного здоровья будет организован в детских поликлиниках № 1 (Пушкино), № 2 (Ивантеевка) и поликлинике № 5 (рабочий поселок Правдинский). Начало в 9 часов. Следующая аналогичная акция запланирована на 23 декабря. Единый день диспансеризации состоится 16 декабря.