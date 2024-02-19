В Городском округе Пушкинский прошли митинги в память вывода советских войск из Афганистана

Акции в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске посвятили воинам-интернационалистам. Это уже 35-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан.

Колонна советских войск покинула Афганистан 15 февраля 1989 года, спустя 9 лет после начала страшного конфликта. В этот день чтят память военных, которые исполняли свой долг перед Родиной и держали свою клятву до самого конца.

Также выражали поддержку и благодарность ветеранам округа: их насчитывается свыше 1 000 человек. Митинги провели у мемориала «Скорбящая мать».

От главы округа Максима Красноцветова цветы возложила уполномоченный главы г. о. Пушкинский по территориям Нина Ушакова, которая сказала речь в честь воинов-интернационалистов, ветеранов, а также почтила память павших в бою.