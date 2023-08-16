В Городском округе Пушкинский ремонт и стройка школ находятся на личном контроле главы

До старта нового учебного года остались считанные недели. В Городском округе Пушкинский сейчас идет активная подготовка к 1 сентября. Как и где она проходит на личном контроле держит глава городского округа Максим Красноцветов.

На днях он проверил, как идет ремонт в школе № 7.

Здание готово уже на 70 %, чтобы все успеть вовремя, рабочие трудятся в две смены. В итоге новый учебный год школьники встретят в комфортной обстановке и с достойным оборудованием.