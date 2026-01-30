В Городском округе Пушкинский семьи участников СВО посетили осетровую ферму

В четверг, 29 января, на территории Городского округа Пушкинский для семей участников спецоперации был организован выезд на предприятие по выращиванию осетровых рыб.

Мероприятие организовано руководством фермы совместно с депутатами Совета депутатов округа. Под чутким руководством профильных специалистов гости получили комплексное представление о работе современного рыбоводческого комплекса.

Наиболее яркой и эмоциональной частью визита стала интерактивная сессия. Дети могли вступить в прямой контакт с обитателями фермы, лично покормив осетров. Для ребят экскурсия превратилась в захватывающий живой урок.

Стоит подчеркнуть, что проведение подобных ознакомительных туров является в Городском округе Пушкинский системной практикой, выполняющей ряд значимых социальных функций. Такой опыт также позволяет оценить перспективы трудоустройства на местных производствах, что важно для уволенных участников СВО и их семей.