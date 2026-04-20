В обход купцов и ростовщиков: как советская кооперация изменила торговлю в ямальской тундре

Система северного досрочного завоза на Ямале не начиналась с нуля. Ее корни уходят в дореволюционную Россию, а расцвет пришелся на советские годы. Сегодня это высокотехнологичный механизм с цифровым мониторингом и государственной поддержкой, сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Как снабжали Север до революции и при СССР

До 1917 года на Север тоже поставляли товары. Но ассортимент и условия сильно отличались от современных. Купцы-ростовщики диктовали цены, а коренное население часто оставалось обманутым.

В СССР северный завоз стал централизованным. В первые годы советской власти планирование шло через фактории — торгово-заготовительные пункты. Ставку сделали на средства производства: ружья, капканы, сетематериалы. Это стало принципиальным отличием от дореволюционной торговли, пояснила «Ямал-Медиа» младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ольга Рябкова.

Ассортимент расширился. В факториях появились мука, сахар, масло, чай, железные печи, мыло, полотенца, нижнее белье, ватные фуфайки. А затем и патефоны с книгами. Заготовительные цены на пушнину подняли в два-четыре раза, а цены на товары снизили в один-четыре раза. Это резко увеличило покупательскую способность населения.

Не обошлось без ошибок. В начале работы факторий завозили много ненужных товаров, а самого необходимого не хватало. Некоторые работники злоупотребляли положением. Но к 1926 году в Обдорском районе уже работали 27 государственных и семь кооперативных пунктов. Они снабжали население по годовым планам, выдавали авансы под продукцию промыслов.

Кооперация стала принимать не только ценную пушнину, но и рыбу, сало, орехи, ягоды. Это повысило доходность хозяйств. Беднейшему населению тундры выдавали ружья, патроны и капканы бесплатно.

Северный морской путь, авиация и красные чумы

По инициативе Владимира Ленина организовали Карские экспедиции (1920–1922). В 1920 году караван из 18 судов доставил в Обскую губу почти тонну хлеба и вывез пушнину на 12 миллионов рублей. Экспедиции доказали: регулярный Северный морской путь возможен.

При СССР на Севере активно использовали авиацию. В 1930-е освоили трассу Тюмень — Салехард. В 1964 году стали курсировать Ан-24. Самолеты вывозили больных, доставляли врачей и срочные грузы. Грузовые «Русланы» и вертолеты развозили товары по зимовьям, геологическим партиям и военным базам.

Особый формат — красные чумы. Они кочевали вместе с ханты, манси и ненцами. Для перевозки имущества один чум имел более тридцати нарт и около сотни оленей. Два раза в год, при смене пастбищ, красный чум переходил Обскую губу шириной 80 километров.

Железная дорога Чум — Лабытнанги, построенная в 1949 году, сократила путь из Салехарда до Москвы с 5452 до 2496 километров. Ликвидировалась зависимость от сезонных водных перевозок. Грузы пошли круглый год.

В послевоенные годы появились комфортабельные дизель-электроходы «Родина» и «Чернышевский», регулярные пассажирские линии. Механизация погрузочно-разгрузочных работ достигла 85%. А теплоход «Россия», заказанный в Германии, брал на буксир до 20 барж с 40 тысячами тонн грузов.

К середине 1960-х в округе сформировалась круглогодичная транспортная система.

Северный завоз сегодня: цифры, контроль и 18 товаров

После распада СССР система завоза разрушилась. В 1990-е это приводило к серьезным сбоям в снабжении отдаленных территорий. Но постепенно все восстановилось. С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон «О северном завозе», централизовавший систему на федеральном уровне.

ЯНАО не вошел в перечень территорий северного завоза. В департаменте экономики округа пояснили: у региона сложилась своя децентрализованная система, сбалансированная и построенная на инициативе бизнеса.

С 2024 года завоз контролируется через информационно-аналитическую систему «Мониторинг Ямал». Она охватывает 28 населенных пунктов, где на тысячу человек приходится менее пяти магазинов и нет круглогодичного транспортного сообщения. В округе сформирована типовая корзина из 18 товаров первой необходимости длительного хранения.

За десятилетия запросы жителей отдаленных поселков эволюционировали от выживания к требованиям стабильного ассортимента и доступных цен. Сегодня ямальцы ждут не только базовый набор продуктов, но и разнообразные товары по ценам, сопоставимым с ценами в регионах с развитой инфраструктурой.

Продовольствие завозится децентрализованно. Предприниматели сами определяют ассортимент, исходя из спроса и коммерческой выгоды. Власти не диктуют условия, но мониторят ситуацию, чтобы не допустить дефицита.

Ежегодно поставки идут в два этапа: основная летняя навигация (три-четыре месяца) и дополнительная доставка по автозимникам с декабря по март.

Начальник управления поставок АО «Ямалгосснаб» Анатолий Канчура подчеркнул: досрочный завоз — живой организм, который шагает в ногу с прогрессом. Сегодня применяют современные приборы учета нефтепродуктов, контролируют качество топлива. Но парк нефтеналивных судов в регионе еще предстоит обновить.

Из-за сложной логистики цены в отдаленных поселках традиционно выше городских. Сдерживать их удается за счет субсидий на доставку, льготных займов предпринимателям, субсидий производителям хлеба и государственного регулирования торговых надбавок на социально значимые продукты.

Муниципалитеты не возят грузы на дальние расстояния, но играют ключевую роль на местах: уточняют сроки закупок, предлагают меры поддержки, контролируют запасы в магазинах, обеспечивают работу зимников, а при риске дефицита организуют дозавоз на снегоходах, вертолетах и аэролодках.

