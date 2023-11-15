В Городском округе Пушкинский школьникам вручили паспорта
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Торжественная церемония вручения паспортов в очередной раз состоялась в Городском округе Пушкинский. Главные документы российских граждан получили девять школьников муниципалитета.
Для юных жителей Городского округа Пушкинский это — первые паспорта.
Виновникам торжества вместе с паспортами вручали поздравительные адреса от губернатора Московской области. Кроме того, каждому подарили обложку для важного документа, чтобы бережно его хранить. А девочкам также вручили цветы. Церемония вручения в городском округе Пушкинский проходила в помещении ЗАГСа.