В Городском округе Пушкинский состоялось внеочередное заседание Совета депутатов
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В четверг, 7 марта, состоялось внеочередное заседание Совета депутатов округа Пушкинский.
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал, что заседание впервые провел недавно избранный председатель Артем Садула. На мероприятии присутствовали 20 депутатов.
Были рассмотрены различные вопросы, в частности, в бюджет округа с целью сохранности экономической стабильности внесли необходимые изменения. Кроме того, депутаты утвердили новую структуру Совета депутатов. Глава округа Красноцветов призвал коллег в дальнейшем работать так же собранно и динамично.
«Благодарю депутатский корпус за поддержку. Предстоит решать много вопросов, работаем собранно, динамично», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула на странице в интернет-мессенджере рассказал, что все решения, принятые в ходе 44-го внеочередного заседания Совета депутатов округа, были приняты единогласно. Спикер отметил продуктивную работу коллег.
«Благодаря продуктивной работе все решения по повестке дня были приняты депутатами единогласно», — отметил председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула.
Ранее мы сообщали, что сотрудники Пушкинского управления социальной защиты рассказали о важности проведения выездных администраций. Недавно такой прием состоялся под руководством главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова в Доме культуры поселка Ашукино