В Городском округе Пушкинский состоялся открытый фестиваль духовной музыки «Сретение»

В Красноармейске во Дворце культуры в воскресенье, 11 февраля, прошел открытый фестиваль духовной музыки «Сретение», который смело можно назвать масштабным хоровым действом.

На сцене выступили 17 коллективов из разных городов: Пушкино, Королев, Красноармейск и Ивантеевка. Это детские вокальные ансамбли из музыкальных и воскресных школ, взрослые хоры. Особенность мероприятия именно в том, что у детей и взрослых равные права. Каждый имел право выступить на сцене.

Творческие способности также продемонстрировали для зрителей и участников мероприятия дети, состоящие на социальном патронаже в участковой социальной службе Красноармейска. В рамках выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Мир на земле» ими было представлено много необычных работ. Показ прошел в фойе ГДК.

Фестиваль проходит уже 17 лет подряд. В организации мероприятия помогают Королевское Благочиние Сергиево-Посадской Епархии, региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области», «Красноармейский городской Дворец культуры».