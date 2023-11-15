В Городском округе Пушкинский состоялся первый региональный форум среднего медперсонала

Первый в области форум молодых фельдшеров, медсестер и медбратьев состоялся в городском округе Пушкинский. Встреча проходила 1 ноября, участие в ней приняли молодые сотрудники среднего звена больницы имени профессора В. Н. Розанова, а также студенты областного медицинского колледжа № 1.

На тренингах и лекциях они обсуждали эмоциональный интеллект, знакомились с системой наставничества, созданной профсоюзом, встретились с представителями Центра развития компетенций МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Учебного центра НИКИ детства Минздрава Московской области.

Также участники разбирались в мерах поддержки федерального, регионального и муниципального уровня для молодых специалистов. Среди них — надбавка в размере 100% оклада, доплата от областного Правительства в размере 7 тыс. рублей, частичная компенсация аренды жилья в сумме 20 тыс. рублей, возможность присоединиться к программам «Приведи друга» и «Социальная ипотека», бесплатные занятия в бассейне и так далее.

Молодых медиков поприветствовали замглавы городского округа Пушкинский Ольга Жданова, зампред региональной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова, заведующий Пушкинским филиалом Московского областного медицинского колледжа № 1 Владимир Дубровский, а также организатор Форума, главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Он назвал форум уникальной площадкой, где собрались активные медсестры, медбратья и фельдшеры. По его словам, это хороший задел на будущее.

«Все, что мы делаем сегодня, направлено на облегчение адаптации молодых специалистов. За последний год в нашу больницу пришло более 100 молодых ребят. Треть сотрудников сегодня — это молодежь, поэтому мы, как никогда, заинтересованы в том, чтобы создать для них достойные условия труда», — подчеркнул Владимир Мануйлов.

Доктор также отметил, что на форуме речь шла о работе по укреплению коллектива больницы в Городском округе Пушкинский, о программе наставничества и других мерах по сохранению и воспитанию кадров.