В Городском округе Пушкинский состоялся творческий вечер известного писателя и историка

Проект «Таланты наших земляков», который второй год действует в округе, быстро набрал популярность. Очередной гость дома дружбы Александр Черемин на днях отметил 65-летие. С этой датой его тепло поздравили собравшиеся в зале земляки, концертные номера подарил ансамбль русской песни «Светоч».

Юбиляру было задано много вопросов о жизни и творчестве. Отмечено, что в роду Александра Черемина есть русские, татары, казаки. Ученого постоянно приглашают в качестве эксперта на телепередачи, связанные с политикой, историей, традициями отдельных этносов и народов.