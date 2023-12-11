В Городском округе Пушкинский состоялся творческий вечер известного писателя и историка

Общество
пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский

Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]

В Интернациональном Доме Дружбы (Городской округ Пушкинский) прошла встреча с академиком, историком, писателем Александром Череминым.

Проект «Таланты наших земляков», который второй год действует в округе, быстро набрал популярность. Очередной гость дома дружбы Александр Черемин на днях отметил 65-летие. С этой датой его тепло поздравили собравшиеся в зале земляки, концертные номера подарил ансамбль русской песни «Светоч».

Юбиляру было задано много вопросов о жизни и творчестве. Отмечено, что в роду Александра Черемина есть русские, татары, казаки. Ученого постоянно приглашают в качестве эксперта на телепередачи, связанные с политикой, историей, традициями отдельных этносов и народов.

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