В Городском округе Пушкинский созрели яблоки уникальных сортов

Яблоневому саду скоро исполнится пять лет. Всего здесь высажено 300 яблонь 34 сортов, которые в свое время вывел Сергей Исаев (1901-1985), ученик и последователь Ивана Мичурина. Дело отца продолжает дочь, доктор сельскохозяйственных наук Ирина Исаева. Для специалистов питомника она является главным консультантом в деле сохранения традиций отечественной селекции.

Яблоки «от Исаева» насыщены витаминами, адаптированы для климата средней полосы России, не боятся холодов и переменчивого климата. Сорта «Россиянка» и «Поливитаминное» считаются лечебными. На надо добавлять, что черенки яблонь пользуются большой популярностью у садоводов. В питомнике уже все готово к встрече покупателей.