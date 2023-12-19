В Городском округе Пушкинский спасатели устроили школьникам познавательную экскурсию

Сотрудники 339-й пожарно-спасательной части ТУ № 5 учреждения «Мособлпожспас» регулярно проводят встречи со школьниками и подробно знакомят с нюансами своей непростой работы.

Очередное общение состоялось в Городском округе Пушкинский. Гостями огнеборцев стали ученики школы № 7. Ребята узнали много интересных фактов из истории пожарной службы, прошлись по помещениям подразделения, осмотрели технику, которой пользуются спасатели. Школьники задавали вопросы не тему индивидуальной защиты, оснащения пожарной цистерны. Все желающие могли посидеть в кабине автомобиля и почувствовать себя настоящим спасателем.