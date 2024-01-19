В Городском округе Пушкинский центральный парк оказался самым популярным в Подмосковье

В Министерстве благоустройства Московской области назвали парки, которые жители посещали с 8 по 14 января чаще всего. В учет шли локации в городских округах, где население варьируется от 100 до 200 тысяч граждан.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что условия для зимнего отдыха созданы на высоком уровне. Жителям Московской области доступны 52 лыжные трассы, 31 каток, 39 зимних горок для тюбингов и восемь каруселей. К тому же, везде предусмотрены кафе и другие теплые зоны.

Всего подмосковные парки и лесопарки посещали 945 тысяч жителей. Однако самыми популярными по посещениям стали пять локаций.

Первенство оказалось за Центральным парком культуры и отдыха в Пушкинском. В нем отдохнула 41 тысяча жителей, включая детей. Следом за победителем парк «Фабричный» в Истре (27 тыс. посетителей).

Тройку лидеров замкнул парк «Елочки» в Домодедово (16 тыс.).

Парки «Сестрорецкий» в Клине (14 тыс.) и усадьбы Кривякино в Воскресенске (11 тыс.) заняли четвертое и пятое место по популярности соответственно.

В министерстве отметили, что за аналогичный указанный период января в 2023 году было на 134 тысячи посетителей меньше. Кажется, что зимний отдых становится все более популярным у жителей Московской области.