В Городском округе Пушкинский успешно реализуется программа капремонта школ

Образовательные учреждения в Городском округе Пушкинский уверенно улучшаются благодаря программе по капремонту «Единой России», запущенной по инициативе президента России при взаимодействии с Минпросвещения РФ.

Об итогах проведенных в рамках программы работ рассказал глава муниципалитета Максим Красноцветов. По его словам, процесс всегда находился под личным контролем, в том числе и со стороны общественных деятелей.

Расширение программы позволило провести больше работ, направленных на преображение учреждений.

Например, в текущем году в микрорайоне Заветы Ильича удалось открыть новое здание образовательного комплекса №2, рассчитанного на 550 мест.

Также завершили капитальный ремонт в образовательных комплексах №11 (мкр-н Заветы Ильича), №11 (с. Братовщина) и №2 (р.п. Правдинский).

Теперь юные жители, их родители и сотрудники посещают обновленные учреждения, где проводят много времени в течение учебного года. На этом процесс преображения образовательных заведений не остановят: в будущем запланированы и другие проекты в рамках программы.