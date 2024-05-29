В Городском округе Пушкинский установят новые «умные» светофоры

Три светофора адаптивного типа появятся в Г.о. Пушкинский, что поможет улучшить ситуацию с движением на дорогах и снизить вероятность ДТП.

Интеллектуальные светофоры, адаптирующиеся под поток машин на дорогах, появятся в округе в 2024 году.

Три новых регулировщика помогут водителям при высокой загруженности на шоссе.

Умная система будет оценивать ситуацию с движением, например, дольше задерживать зеленый свет для быстрого устранения пробок.

Благодаря работе адаптивных светофоров вероятность транспортного коллапса будет максимально снижена.

«Адаптивные светофоры могут сократить время ожидания на перекрестках, ускорить движение и снизить аварийность», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

Уже известны участки дорог в городском округе Пушкинский, на которых установят «умные» светофоры:

— км 0.000 а/д «Ивантеевка-Щелково- Щелково 7» + Железнодорожный переезд;

— Пушкинское/Ярославское шоссе;

— Ярославское/Ивантеевское шоссе.

Отметим, что за текущий год по всему Подмосковью намерены установить 25 адаптивных светофоров.