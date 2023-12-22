В Городском округе Пушкинский устроили новогоднюю елку для многодетных семей

Дом культуры «Пушкино» в преддверии Нового года стал местом праздника для многодетных семей.

Организаторы позаботились, чтобы каждый получил заряд отличного настроения. Программа была разработана на любой вкус. На творческой ярмарке ребята раскрашивали фигурки любимых персонажей из мультфильмов, сами создавали новогодние поделки, которые забирали себе домой. В каждой игровой зоне ДК дежурили «волонтеры культуры» и помогали детишкам освоиться, разобраться, что к чему.

Поздравить участников праздника прибыл депутат Московской областной Думы Николай Черкасов. Много добрых слов прозвучало в адрес Екатерины Неженцевой, которая руководит организацией «Многодетные творческие семьи Городского округа Пушкинский». Это была ее инициатива — устроить новогоднюю елку.