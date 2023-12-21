В Городском округе Пушкинский устроили праздник для детей с ОВЗ

Новогоднее представление для детей с ОВЗ состоялось в Доме культуры «Пушкино».

Участниками праздника стали ребята из общественной организации «Виктория». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они спели песни, покружились в хороводе у нарядной красавицы-елки. Многочисленные друзья и помощники «Виктории» поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили подарки.

Благотворительная организация «Виктория» создана 14 лет назад. В настоящее время она опекает 80 семей, в которых дети нуждаются в разнообразной помощи.