В Городском округе Пушкинский в 2026 году отремонтируют 62 многоквартирных дома

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула проверил, как идет ремонт кровли в многоквартирном доме на улице Розанова, 5. Работы стартовали в рамках программы капитального ремонта.

В Городском округе Пушкинский капремонт остается одним из главных приоритетов. В региональную программу вошли 1578 многоквартирных домов. С 2014 года удалось привести в порядок 673 здания — это 43 % от общего числа. Среди выполненных работ — замена лифтов в 147 домах.

По итогам 2025 года отремонтировали 168 многоквартирных домов, выполнив около 300 видов работ. Чаще всего обновляли инженерные системы, кровли, фасады и узлы управления.

На 2026 год запланирован ремонт 62 домов. В приоритете ремонт кровель — 35 домов, модернизация инженерных систем — 14 домов, замена лифтов — 4 дома (всего 10 лифтов), а также технические обследования.

Сейчас работы уже ведутся на четырех объектах, включая дом на улице Розанова. За реализацию программы отвечают шесть подрядных организаций — они должны соблюдать сроки и обеспечивать качество ремонта.