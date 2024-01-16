В Городском округе Пушкинский в рамках открытого кубка по мини-футболу определили победителей среди ветеранов

На открытом кубке по мини-футболу среди ветеранов, который прошел во Дворце спорта «Пушкино», участие принимали пять команд.

Как рассказали сами участники, каждый из игроков всю свою жизнь связывал с футболом: одни были профессионалами, другие — любителями. Свои спортивные умения показали игроки категории «40+» из таких округов: Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск. Также присутствовал ФК «Лесной». В этот раз победу одержали ивантеевцы (ФК «Глобал»).

За яркой и эмоциональной игрой с гордостью наблюдали дети некоторых участников открытого кубка. Они рассказали, что гордятся своими папами, получают удовольствие от подобных мероприятий, а дома перенимают опыт талантливых отцов.