В Городском округе Пушкинский водители не бросили своего товарища, который застрял в сугробе

Так, в среду, 17 января, вблизи третьего дома по Пушкинскому шоссе образовались огромные сугробы. Это препятствовало выезду одного из автомобилей, который располагался рядом на парковке. Водителю помогли соседи, которые сразу пришли на помощь. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Pushkino_official | НОВОСТИ».

Не исключено, что в четверг, 18 января, жителям Пушкино снова придется быть отзывчивее по отношению друг к другу и помогать в непредвиденных ситуациях. Погодные условия в Подмосковье станут причиной пробуксовки ни одного автомобиля: обильные осадки и ухудшение видимости до 500-1000 метров. Ожидается, что за сутки выпадет примерно четверть от месячной нормы снега.