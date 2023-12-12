В Городском округе Пушкинский волонтеры следят за безопасностью на железной дороге
Фото: [Минтранс Подмосковья]
На железнодорожной станции «Зеленоградская» (Городской округ Пушкинский) ) состоялось дежурство волонтеров из числа сотрудников администрации муниципалитета.
Как отмечено в сообщении пресс-службы регионального Минтранса, пассажирам еще раз напомнили о строгом соблюдении правил безопасности вблизи движения железнодорожного транспорта, на платформах, переходах через пути. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться на разговоры и музыку по сотовому телефону, также раздали информационные листовки.
Для реализации комплекса мер по безопасности в Московской области продолжается строительство и ремонт пешеходных переходов, ликвидация несанкционированных подходов к железнодорожным путям.
В розданных агитационных материалах содержится много полезной информации, в том числе о том, где в Подмосковье идет строительство и ремонт пешеходных переходов.