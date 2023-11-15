В Городском округе Пушкинский восстановят контору купца Шарикова
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В округе Пушкинский продолжаются демонтажные работы одного из старейший строений города — конторы лесоторговца, мецената и купца Михаила Шарикова. Здание планируют восстановить на прежнем месте.
Дом был построен в 1872 году. В сентябре 2013 года здание, расположенное около западной части выхода из железнодорожного перехода станции Пушкино, сгорело.
«Так называемая контора Шарикова будет воссоздана на том же месте в прежних габаритах из „родного“ старинного кирпича с применением современных технологий и материалов. Старый кирпич рабочие собирают в паллеты для последующей бережной очистки. Вместо деревянных конструкций предполагается использовать пеноблоки, при этом кровлю сделают фальцевой, как на старом здании. Восстановлением объекта занимается частный инвестор», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Александр Бушев.
По его словам, инвестор планирует уложится в полтора года. И поскольку здание официально не было признано объектом культурного наследия, в нем, как и раньше, будут предоставляться бытовые услуги жителям.
«Здание долго было заброшено, периодически в развалинах возникали пожары, внешний вид оставлял желать лучшего. Поэтому реконструкция будет способствовать повышению общей привлекательности данной локации, улучшению ее эстетической привлекательности», — добавил Александр Бушев.
Отметим, известно, что на деньги купца Шарикова в городе были построены Летний театр, Боголюбская церковь, частично — Новая деревня. Также он участвовал в создании Московско-Ярославской железной дороги и рядом с оживленным транспортным узлом организовал свою контору. В 1917 году здание конфисковали, в советское время здесь находился Исполком, а затем — парикмахерская и ателье. На момент пожара здание использовалось под склад торговцами местного рынка. Затем в течение 10 лет обгорелый дом был бесхозным.
Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание сохранению культурных ценностей.
«Подмосковье обладает богатым культурным наследием. Мы прекрасно понимаем, насколько важно чтить нашу историю и культуру. Понимали всегда и особенно сейчас. Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей. Это разные уголки нашего Подмосковья. И они все очень важны. И для наших малышей, и для нас, уже взрослых людей», — отметил глава региона.