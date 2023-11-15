В Городском округе Пушкинский восстановят контору купца Шарикова

В округе Пушкинский продолжаются демонтажные работы одного из старейший строений города — конторы лесоторговца, мецената и купца Михаила Шарикова. Здание планируют восстановить на прежнем месте.

Дом был построен в 1872 году. В сентябре 2013 года здание, расположенное около западной части выхода из железнодорожного перехода станции Пушкино, сгорело.

«Так называемая контора Шарикова будет воссоздана на том же месте в прежних габаритах из „родного“ старинного кирпича с применением современных технологий и материалов. Старый кирпич рабочие собирают в паллеты для последующей бережной очистки. Вместо деревянных конструкций предполагается использовать пеноблоки, при этом кровлю сделают фальцевой, как на старом здании. Восстановлением объекта занимается частный инвестор», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Александр Бушев.

По его словам, инвестор планирует уложится в полтора года. И поскольку здание официально не было признано объектом культурного наследия, в нем, как и раньше, будут предоставляться бытовые услуги жителям.

«Здание долго было заброшено, периодически в развалинах возникали пожары, внешний вид оставлял желать лучшего. Поэтому реконструкция будет способствовать повышению общей привлекательности данной локации, улучшению ее эстетической привлекательности», — добавил Александр Бушев.

Отметим, известно, что на деньги купца Шарикова в городе были построены Летний театр, Боголюбская церковь, частично — Новая деревня. Также он участвовал в создании Московско-Ярославской железной дороги и рядом с оживленным транспортным узлом организовал свою контору. В 1917 году здание конфисковали, в советское время здесь находился Исполком, а затем — парикмахерская и ателье. На момент пожара здание использовалось под склад торговцами местного рынка. Затем в течение 10 лет обгорелый дом был бесхозным.

Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание сохранению культурных ценностей.