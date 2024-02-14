В Городском округе Пушкинский займутся расчисткой прудов

Очистку вод и берегов проведут в Пушкино в рамках экологической программы «Сто прудов и озер». Работы запланированы на 2024 год.

Администрация г. о. Пушкинский сообщает, что в текущем году расчистят Клиниковский пруд реки Махорка, пруд на реке Вязь в районе деревни Митрополье, а также берег реки Уча в Ивантеевке. Работы на последней проведут летом, но в рамках государственной акции «Вода России». В ней поучаствуют и активисты Единой России, которые задействованы в госпрограмме «Чистая страна».

Жителям округа напомнили, что традиционно в мае и сентябре они смогут присоединиться к акции «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево»: участвовать в посадке леса сможет любой желающий.