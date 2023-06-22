В Городском округе Пушкинский зажгли более 3 тыс. свечей на памятной акции

Мероприятия ко Дню памяти и скорби в Городском округе Пушкинский провели сразу в трех городах – Пушкино, Красноармейске и Ивантеевке.

Участие в них приняли около 500 человек. Они одновременно зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В общей сложности в Городском округе Пушкинский зажгли сразу 3 тыс. свечей.

Участие в мероприятиях приняли ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, волонтеры, представители общественных организаций, обычные жители Городского округа Пушкинский. Члены партии «Единая Россия» активно участвовали в акции «Свеча памяти», которая проходила в рамках партийного проекта «Историческая память».

«В этот день 82 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после» — началась Великая Отечественная война. Пока мы помним о Героях, их подвиги живы! Для каждого из нас важно передавать память подрастающим поколениям, прививать любовь к Родине», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов.

Он уточнил, что такие встречи помогают воспитывать патриотизм, сохранять память о событиях прошлого, а значит, успешно строить будущее.

В «Единой России» также подчеркнули, что партийный проект «Историческая память» направлен на поддержку патриотического воспитания молодежи и сохранение исторического и культурного наследия. Также он помогает противостоять попыткам исказить историю.

Собственными воспоминаниями о военных годах поделилась одна из участниц акции – бывшая узница концлагеря, председатель Пушкинской общественной окружной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Мария Поварова. Она родилась в декабре 1943 года в прибалтийском концлагере.