В Городском округе Пушкинский жителей ждет насыщенная программа «Библионочь-2025»

В этом году акция пройдет под девизом «Свои герои» и станет площадкой для объединения поколений, сохранения памяти о подвигах защитников Отечества и знакомства с искусством и литературой.

Одним из ярких событий станет квест «Военная азбука» (6+), анонсированный интригующей фразой: «Штаб подвергся нападению! Злоумышленники похитили важные документы!». Игра, полная загадок и испытаний, пройдет 26 апреля в Центральной библиотеке Пушкино и позволит в игровой форме узнать военные термины, научиться работать в команде и проверить свои способности.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В течение всего вечера 26 апреля библиотеки округа подготовили интересную программу: игровые и концертные мероприятия, исторические уроки, патриотические чтения, квесты, квизы, встречи с книгами, мастер-классы и кинопоказы.

В Центральной библиотеке Пушкино программу откроет концерт «Музыка объединяет» (6+), где в 16:00 выступят ученики Пушкинской детской школы искусств под руководством Гузаль Бурцевой. В 17:00 состоится подведение итогов конкурса детских рисунков «Спасибо тебе, солдат!» с вручением призов победителям.

Художница Ирина Кикина проведет мастер-класс по скетчингу «Мой город» (12+), а в 19:00 музыкант Андрей Борискин представит музыкальную программу «Картинки из детства» (12+). Также посетители смогут увидеть выставку картин художника-фронтовика Глеба Ермолаева, предметы быта и обмундирования из Барковского краеведческого музея и принять участие в акции «Георгиевская ленточка».

В Центральной библиотеке им. И.Ф. Горбунова в Ивантеевке также подготовлена обширная программа, включающая рассказы о пионерах-героях, выставку детских рисунков и скульптур, выступление баяниста Евгения Гуреева и хора «Реликвия» (6+), а также занятия клуба рукоделия «Золотошвейка».

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Городское отделение «Лесной» проведет «Час мужества», посвященный врачам, работавшим в годы Великой Отечественной войны. Городское отделение им. В. Маяковского предложит участникам час совместного творчества по изготовлению лэпбука «Победа» и организует акцию «Письмо Победы», где каждый сможет написать теплые пожелания ветеранам. С 18:30 откроется поэтический микрофон.

Подробное расписание мероприятий доступно на сайте Центральной библиотеки. «Библионочь» – это важная ежегодная культурная акция, которая в 2025 году пройдет в России в 14-ый раз.