В городском округе Щелково глава проверил охрану школ

Глава городского округа Щелково, Андрей Булгаков, лично проверил работу службы охраны в школе № 24 в Монино, отреагировав на обращения обеспокоенных родителей.

«Сразу несколько родителей учеников монинской школы просигнализировали мне о проблемах с охраной учреждения. Все по факту — нарушение даже не одно», — рассказал Андрей Булгаков.

В ходе инспекции стало ясно, что охранники не соблюдают форму, отсутствует строгий контроль доступа в здание школы, что прямо противоречит установленному порядку, а документация ведется ненадлежащим образом или вовсе отсутствует.

Заместителю директора, отвечающему за безопасность, сделан выговор. Контрактующей охранной организации грозят штрафы и финансовые санкции от школы за каждое зафиксированное нарушение. В случае повторных нарушений и отсутствия оперативного исправления ситуации, контракт будет расторгнут.

«Увидев такую картину, объехал еще ряд учреждений. Радует, что ситуация в Монино — скорее исключение», — поделился Андрей Булгаков.

Глава посетил семь школ, и только в одной, расположенной в поселке Краснознаменский, были обнаружены аналогичные нарушения.