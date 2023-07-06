В городском округе Щелково поставили площадку по программе Губернатора

Просторную игровую площадку для детей в городском округе Щелково оборудовали по программе Губернатора Подмосковья во дворе дома на Пролетарском проспекте, 12.

Новая площадка очень хорошо оснащена. Здесь есть, где поиграть, попрыгать, покачаться. Для безопасности площадку оборудовали мягким покрытием, а также установили камеры системы «Безопасный регион».

«Родители могут быть спокойны за детей, потому что на площадках есть мягкое покрытие, освещение и видеонаблюдение», - подчеркнул глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Он также напомнил, что современные игровые комплексы всегда востребованы у детей. В прошлом году по программе Губернатора в городском округе Щелково разместили еще четыре большие новые площадки.